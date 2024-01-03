Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, подомовой обход и восстановительные работы проведут после рассвета

ТАСС, 3 января. В Белгороде с утра зафиксировали два обстрела.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Ситуация в Белгороде продолжает оставаться напряженной. С утра было два обстрела. [Средства] ПВО сработали. Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам", - написал он.

Гладков добавил, что в обходе территории примут участие заместители, министры и мэр города Валентин Демидов. "Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем", - добавил глава региона.