Из них 25 человек находятся в федеральных клиниках

ТАСС, 3 января. В больницах после обстрела ВСУ 30 декабря остаются 70 жителей Белгорода. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"После обстрела 30 декабря 70 человек находятся в лечебных учреждениях, 25 из них - в федеральных клиниках. Есть наши жители, которые находятся в тяжелом состоянии. Вся необходимая помощь оказывается. Надеемся, что они быстрее поправятся и вернутся к своим родным и близким", - написал он.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны России заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.