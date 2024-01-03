Движение на участке МЦД-4 приостанавливали из-за повреждения контактного провода

По данным департамента транспорта Москвы, временно не было движения через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной на МЦД-4 в Москве приостанавливали из-за повреждения контактного провода. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На D4 приостановлено движение через станцию Тестовская в сторону Железнодорожной из-за повреждения контактного провода", - говорилось в сообщении. Отмечалось, что МЖД принимает меры для скорейшего возобновления движения.

Позднее появилась информация о возобновлении движения. Поезда курсируют в обе стороны", - говорится в сообщении. Отмечается, что МЖД принимает меры для сокращения опозданий поездов.