Число жертв землетрясений в Японии достигло 65

Более 100 человек получили травмы различной степени тяжести

ТОКИО, 3 января. /ТАСС/. Общее число жертв землетрясений, которые продолжаются в центральной части Японии, достигло 65. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными властями.

Более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Большинство жертв и пострадавших - жители префектуры Исикава, которая оказалась в эпицентре продолжающихся землетрясений. Там многочисленные пожары, спровоцированные землетрясениями, уничтожили свыше 200 жилых домов, более 100 построек были разрушены подземными толчками. Разбором завалов и поиском людей занимаются спасатели, работники экстренных служб и солдаты Сил самообороны страны, которых направили в зону стихийного бедствия. В среду в пострадавших регионах с самого утра идет дождь.

Как сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, в настоящее время в эвакуационных центрах продолжают оставаться порядка 32,5 тыс. человек. В первые дни после начала землетрясений эвакуироваться были вынуждены более 60 тыс. жителей центральной и западной частей Японии.

Более 33 тыс. домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В некоторых поселках сохраняется проблема с водоснабжением

В Японии с понедельника произошло уже более 300 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Угроза цунами для всего западного побережья страны сохранялась более 20 часов. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели, существует опасность новых мощных землетрясений магнитудой выше 7. Местных жителей призывают соблюдать максимальную бдительность и следить за официальными сообщениями экстренных служб и властей.