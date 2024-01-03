Осужденный за взятку экс-глава екатеринбургского УМВД погиб в зоне СВО

Игорь Трифонов был приговорен к 9,5 года лишения свободы

ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 января. /ТАСС/. Бывший глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, осужденный на 9,5 года лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере и незаконное приобретение боеприпасов, погиб в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщила адвокат Трифонова Ольга Кезик.

"Вчера стало известно, что Игорь [Трифонов] погиб при выполнении своего долга на СВО", - сказала она.

Трифонов был задержан в 2019 году в Москве. Следствие установило, что через посредников он в 2015 году получил взятку в 7,5 млн рублей от бывшего замглавы банка "Кольцо Урала" Олега Коноплева в обмен на помощь в возбуждении уголовного дела против должника банкира. Коноплев в сентябре 2021 года был приговорен к пяти годам заключения условно. Трифонову суд назначил в августе 2022 года девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. В марте 2023 года приговор был смягчен на два месяца. Осужденный вину не признал.