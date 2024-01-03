В Курской области после атаки ВСУ произошли повреждение подстанции и прорыв теплотрассы

По данным главы региона Романа Старовойта, подстанцию подключают по резервной схеме

ТАСС, 3 января. Подстанция повреждена в Железногорском районе Курской области в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, 17 многоквартирных домов остались без отопления, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

"В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов. В Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. Отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона", - написал он.

Старовойт уточнил, что подстанцию подключают по резервной схеме. Последствия атаки устраняются. "По моему поручению на место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин", - добавил губернатор.

На территории Курской области с 3 по 7 января ожидается опасное метеорологическое явление - аномально холодная погода. Пресс-служба МЧС России по региону сообщает, что значение среднесуточной температуры воздуха составит -13...-20 градусов, что ниже климатической нормы на 7-14 градусов.