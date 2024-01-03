Из-за обстрелов Белгородской области за сутки погиб мужчина

Еще 12 человек пострадали

ТАСС, 3 января. Один мужчина погиб и 12 человек пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Белгородской области за сутки 2 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде в результате обстрела из РСЗО "Ольха" погиб один человек - мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. 11 человек получили ранения, из них 8 на данный момент отпущены домой на амбулаторное лечение. В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранен ребенок - у девочки четырнадцати лет непроникающее осколочное ранение левой половины грудной клетки. В госпитализации не нуждается", - отметил Гладков.

Трое пострадавших в Белгороде находятся в больнице. В городе зафиксировали разрушения в 64 частных домовладениях, в 7 квартирах 6 многоквартирных домов, 7 хозяйственных объектах, одном гараже, повреждены 44 транспортных средства.

Также под обстрел попали села Журавлевка, Заречье-Первое, Козинка, Колотиловка, Новая Таволжанка и поселок Красное. Повреждений и жертв нет. В Шебекино в результате обстрела получило повреждение производственное здание.

"После работы системы ПВО повреждения выявлены в поселке Разумное - пострадали семь частных жилых домовладений, один гараж, четыре автомобиля. В поселке Северный разрушения получил один частный жилой дом, в Беловском сельском поселении - четыре частных домовладения и один автомобиль, в Тавровском сельском поселении - шесть частных домовладений, один гараж и один автомобиль, в Дубовском сельском поселении - три частных домовладения и один автомобиль, в Новосадовском сельском поселении - одно частное домовладение и один автомобиль", - отметил Гладков.