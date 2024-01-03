На Колыме из-за гибели четырех человек при пожаре возбудили уголовное дело

Возгорание произошло в частном жилом доме

ТАСС, 3 января. Уголовное дело возбудили в Магаданской области по факту гибели четырех человек во время пожара в одноэтажном жилом доме. Об этом сообщает прокуратура региона.

"3 января Ольским межрайонного следственного отдела СУ СК России по Магаданской области по факту обнаружения трупов четырех человек при тушении пожара жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Ночью 3 января в селе Балаганное произошел пожар в частном жилом доме. При проведении разведки и тушения в комнате обнаружили тела четырех человек без признаков жизни. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле прокуратуры области.