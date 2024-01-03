В Воронеже более 100 многоквартирных домов остались без отопления в мороз

Специалисты приступили к срочному ремонту теплосети

ВОРОНЕЖ, 3 января. /ТАСС/. Жители 103 многоквартирных домов и 16 социальных объектов Воронежа остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба воронежского отделения группы управляющих компаний "ПИК-Комфорт".

"Отключение отопления и горячей воды в Ленинском районе. 103 многоквартирных дома и другие объекты отключены поставщиком ресурса в связи с аварийной ситуацией на сетях. УК Ленинского района сливает теплоноситель из общедомовых систем отопления для того, чтобы избежать заморозки воды в трубах", - говорится в сообщении.

Как сообщила на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" пресс-служба Воронежского филиала АО "Квадра", специалисты приступили к срочному ремонту теплосети на улице 20-летия Октября в Воронеже, до 19:00 приостановили подачу горячей воды и отопления по улицам 20 лет Октября, Красноармейская, Челюскинцев, Кирова, Краснознаменная, Куцыгина, Пушкинская, Свободы, Энгельса, Ворошилова, Кольцовская. По данным пресс-службы мэрии Воронежа, на месте работают профильные сотрудники городской администрации и руководитель ресурсоснабжающей организации, ситуация находится на особом контроле.

Температура воздуха в Воронеже составляет -18 градусов, осадков нет, к вечеру синоптики ожидают похолодание до -20 градусов.