Самолет Москва - Махачкала подал сигнал тревоги

Airbus A320 принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Самолет рейса Москва - Махачкала дважды подал сигнал тревоги спустя почти час полета, после чего приступил к снижению, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

В пресс-службе аэропорта Волгограда подтвердили ТАСС, что пассажирский Airbus A320, который принадлежит авиакомпании "Уральские авиалинии", в 11:54 мск совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

В полете борт провел около 1,5 часов. В Махачкалу из Москвы самолет должен был прибыть около 13:00 мск. Причина ЧП устанавливается.