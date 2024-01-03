В Финляндии человек погиб при сходе снежной лавины

Еще один пропал без вести

ХЕЛЬСИНКИ, 3 января. /ТАСС/. Мать и ее ребенок, катаясь на лыжах на севере Финляндии, попали под снежную лавину, женщина найдена погибшей, поиски ребенка продолжаются. Об этом сообщила полиция Лапландии.

Отмечается, что лавина была шириной около 400 м, звонок в спасательную службу поступил около 16 часов вечера (17:00 мск) во вторник, на месте происшествия, в районе возвышенности Палластунтури, дул сильный ветер, температура составляла около минус 23 градусов Цельсия.

Поиски пропавших людей были начаты немедленно, женщину обнаружили погибшей около 22 часов, говорится в сообщении полиции.

Поиски ребенка во вторник из-за опасных погодных условий были приостановлены.

"Поиски возобновятся сегодня немедленно. Для помощи будут задействованы спасательные собаки", - отметила руководитель расследования, инспектор полиции Лапландии Кирси Хухтамяки.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере продвижения поисков, отмечается в сообщении полиции.