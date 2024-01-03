В Белгороде и Белгородском районе объявляли авиационную опасность

В городе также срабатывала сирена ракетной опасности

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сигнал авиационной опасности объявляли в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Авиационная опасность", - говорилось в сообщении.

Позднее сигнал об авиационной опасности отменили. Утром 3 декабря в Белгороде сработала также сирена ракетной опасности. Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили над Белгородской областью шесть ракет ТРК "Точка-У" и шесть ракет РСЗО "Ольха". В частном секторе Белгорода обнаружили два неразорвавшихся снаряда.