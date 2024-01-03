В Железногорске отключили электричество и тепло из-за ремонта подстанции после атаки ВСУ

Аварию намерены устранить в течение двух часов

ТАСС, 3 января. Отопление и электроснабжение отключили в Железногорске Курской области, население которого составляет около 100 тыс. человек, из-за ремонта подстанции, поврежденной в результате удара со стороны ВСУ. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске. В результате в настоящее время в городе отсутствует энергоснабжение и теплоснабжение. В течение двух часов последствия аварии будут ликвидированы. Выехал на место аварии для координации восстановительных работ", - написал он.

Ранее Старовойт сообщал, что в Железногорском районе Курской области в результате воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины повреждена подстанция, это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов, а в Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. На тот момент отопления не было в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона. Температура воздуха в городе составляет -18 градусов.