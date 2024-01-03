3 января, 09:26
Военная операция на Украине

В ЛНР за 2023 год подорвались 20 человек

Из них пятеро погибли

ЛУГАНСК, 3 января. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике в 2023 году 20 человек подорвались на неустановленных взрывных устройствах, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

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"В результате 23 подрывов на неустановленных взрывных устройствах пострадало 20 человек, из них 5 погибло. Среди пострадавших 5 детей", - сказала она.

Ранее Сердюкова сообщала, что более 70 мирных жителей республики, включая 3 детей, погибли в 2023 году в результате обстрелов со стороны украинских войск. 

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