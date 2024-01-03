В Турции арестовали 25 человек, которые готовили теракты в синагогах и церквях

Рейды по местам проживания подозреваемых прошли в девяти провинциях страны

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Турецкие власти приняли решение об аресте 25 человек, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и готовивших теракты в синагогах, церквях и нападения на некоторые посольства. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Ячейка ИГ была раскрыта еще до новогодних праздников. Рейды по местам проживания подозреваемых прошли в девяти провинциях Турции. В частности, в городах Стамбул, Анкара и Конья.

Всего в списке лиц, которых правоохранители планировали задержать, было 32 человека.

На допросах арестованные раскрыли подробности подготовки терактов, имена их руководителей и связных в Турции и Сирии. Кроме того, полиция опубликовала кадры задержаний и того, как эти лица проводили изучение мест, в которых намеревались осуществить нападения.