Глава Междуреченска заявил, что обрушившаяся крыша жилого дома находилась на ремонте

По данным Сергея Перепилищенко, 42 жильца разместили в пункте временного пребывания или у родственников

КЕМЕРОВО, 3 января. /ТАСС/. Крыша многоквартирного жилого дома, которая обрушилась в Междуреченске Кемеровской области, находилась на ремонте, сообщили в своем Telegram-канале глава города Сергей Перепилищенко.

"Из первого подъезда эвакуировали 42 человека. Двоих взрослых и шестерых детей разместили в пункте временного пребывания в лагере "Чайка", остальные - у родственников. Крыша была на ремонте. Заказчик - Фонд капитального строительства. Сегодня провели штаб под председательством министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. Назначили экспертизу, чтобы выяснить причины происшествия", - написал Перепилищенко.

Он добавил, что подрядная компания "Кузбасс-НК строй" уже начала восстановительные работы, проводится уборка карнизных плит, нависших над подъездом. После этого планируется перейти к укреплению кровли. Кроме этого, управляющая компания вместе с подрядчиком осмотрят квартиры жителей и устранят повреждения. Угрозы для жизни жителей нет, добавил глава города.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что обрушилась крыша в жилом многоквартирном доме на Интернациональной улице Междуреченска. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.