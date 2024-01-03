Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 73

Большинство погибших приходится на жителей двух городов в префектуре Исикава

ТОКИО, 3 января. /ТАСС/. Общее число жертв землетрясений, которые продолжаются в центральной части Японии, возросло до 73. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональными властями.

Подавляющее число жертв приходится на жителей двух городов в префектуре Исикава, на которую пришелся основной ущерб от удара стихии, - Вадзима и Судзу.

Более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. В префектуре Исикава многочисленные пожары, спровоцированные землетрясениями, уничтожили свыше 200 жилых домов, более 250 построек были разрушены подземными толчками. При этом местные власти предупреждают, что реальные масштабы разрушений могут быть выше, поскольку все еще ведется их оценка. В настоящее время в пострадавшем регионе Японии продолжаются спасательно-поисковые работы, в которых задействованы вооруженные силы страны. В среду в пострадавших регионах с самого утра идет сильный дождь.

Как сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, в настоящее время в эвакуационных центрах продолжают оставаться порядка 32,5 тыс. человек. В первые дни после начала землетрясений эвакуироваться были вынуждены более 60 тыс. жителей центральной и западной частей Японии.

Более 33 тыс. домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В ряде поселков сохраняется проблема с водоснабжением

В Японии с понедельника произошло уже более 520 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Это больше, чем общее число землетрясения, произошедших в Японии за последние три года. Угроза цунами для всего западного побережья страны сохранялась более 20 часов. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели, существует опасность новых мощных землетрясений магнитудой выше 7. Местных жителей призывают соблюдать максимальную бдительность и следить за официальными сообщениями экстренных служб и властей.