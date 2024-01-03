Следователи начали проверку по факту угроз семье ветерана СВО на Камчатке

По ее итогам следствие намерено принять решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку сообщений об угрозах и агрессивном поведении жителя Петропавловска-Камчатского в адрес семьи ветерана специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю по информации, размещенной в средствах массовой информации, об агрессивном поведении и высказывании угроз в адрес семьи ветерана СВО со стороны мужчины в городе Петропавловске-Камчатском организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Детали произошедшего устанавливаются. По итогам доследственной проверки и выяснения всех обстоятельств случившегося органом следствия будет принято решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.