В Красноярске на алюминиевом заводе загорелась подстанция

Площадь пожара составила 50 кв. м

КРАСНОЯРСК, 3 января. /ТАСС/. Подстанция загорелась на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Поступила информация о загорании на заводе КрАЗ на подстанции. Площадь пожара 50 кв. м. На работу предприятия не повлияло. Угрозы ничему нет. Погибших и травмированных нет", - сообщили в ведомстве, уточнив, что пожар локализованли

Красноярский алюминиевый завод построили в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год.