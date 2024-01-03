Аэропорт Бреста возобновил работу после удара молнии в диспетчерскую вышку

По информации на сайте аэропорта, расписание рейсов на 3 января 2024 года гарантировано с 8:30 по местному времени

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Аэропорт Бреста (департамент Финистер, запад Франции) возобновил работу после удара молнии в диспетчерскую башню. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте аэропорта.

"Работа технических групп до позднего вечера вторника, 2 января, позволила частично вернуть в строй оборудование, поврежденное молнией. Таким образом, расписание рейсов на 3 января 2024 года гарантировано с 8:30 по местному времени (10:30 мск - прим. ТАСС)", - отмечается в тексте.

Молния ударила в башню управления полетами аэропорта Бреста во время урагана "Жеральдин", нанесшего ущерб западным департаментам Франции в ночь на 31 декабря. Скорость ветра достигала 38 м/с. Около 4 тыс. домохозяйств в регионе Бретань остались без электричества.