Суд в Брянске отправил под домашний арест сжегшую российский паспорт девушку-блогера

На нее завели уголовное дело по статье о надругательстве над государственным гербом России

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Суд в Брянске отправил на месяц под домашний арест девушку-блогера, которая сожгла российский паспорт в новогоднюю ночь, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Домашний арест по 2 февраля", - сказала собеседница агентства.

Жительница Москвы Е. Н. Хоффманн утром 1 января возле развлекательного клуба в Брянске сожгла свой паспорт. Ее задержали, после допроса завели уголовное дело по статье ст. 329 УК РФ (надругательство над государственным гербом России).

Кроме того, Хоффманн обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).