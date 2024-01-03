На севере Франции почти 1,5 тыс. потребителей остались без света из-за наводнений

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил в регион 120 спасателей для ликвидации последствий

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. потребителей остались без электричества в департаменте Па-де-Кале на севере Франции из-за сильных наводнений. Об этом говорится в сообщении местной префектуры.

"1 450 потребителей остались без электричества", - отмечается в тексте.

По данным ведомства, 2,1 тыс. жителей столкнулись с ограничениями на пользование водой из-за попадания сточных вод в водосборный бассейн. В связи с этим власти организовали раздачу бутилированной воды.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил в регион 120 спасателей для ликвидации последствий наводнений. Часть из них уже приступили к работе.

Па-де-Кале в последние несколько месяцев сталкивается с сильными наводнениями, вызванными ливнями и высокими волнами.