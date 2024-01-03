Суд в Петербурге отправил под домашний арест подростка за удар отца ножом

Фигурант не менее двух раз ударил его по голове и туловищу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетнего, который, по предварительным данным, ударил человека ножом не менее двух раз в область головы и туловища. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Московский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Суд следствию отказал, избрав домашний арест по 29 февраля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на этапе предварительного следствия установлено, что ночью 1 января подросток во время конфликта с Н., испытывая к нему личные неприязненные отношения, ударил ножом потерпевшего не менее двух раз по голове и туловищу, причинив телесные повреждения. Происшествие случилось в квартире дома по 5-му Предпортовому проезду в Московском районе. Несовершеннолетнего задержали 1 января в порядке ст. 91 УПК РФ и в этот же день ему предъявили обвинение. Вину он признал частично.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области сообщала о проверке по факту поножовщины между отцом и сыном в Московском районе. По данным ведомства, прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире 45-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте происшествия по подозрению в нанесении ранения задержали 16-летнего сына пострадавшего.