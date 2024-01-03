В Вильнюсе в пятиэтажном доме после взрывов и пожара обнаружили тело ребенка

Следствие пока не установило причину взрывов

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Пожарные обнаружили тела ребенка и, предположительно, мужчины в пятиэтажном доме в Вильнюсе, загоревшемся после взрывов неясного происхождения. Происшествие, о последствиях которого журналистам сообщил мэр Вильнюса Владас Бенкунскас, произошло во вторник.

"Пожарные обнаружили тела погибших: предположительно, мужчины и ребенка. Осмотр проводился с улицы с использованием спецтехники. Добраться до погибших, чтобы уточнить обстоятельства, невозможно из-за нестабильности конструкций здания", - сказал он.

В доме, находящемся в одном из новых жилых районов Вильнюса, произошло несколько взрывов, которые, по словам очевидцев, были слышны за километр от здания. Начался пожар. Жителей эвакуировали. Пять человек были доставлены в профилактических целях в больницы.

По словам градоначальника, ни в одной из 30 квартир этого пятиэтажного дома проживать нельзя. "Не исключено, что он вообще будет непригодным для эксплуатации", - заявил мэр.

Следствие пока не установило причину приведших к пожару взрывов.