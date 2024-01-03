Житель Вильнюсского района пойдет под суд за контрабанду оружия в Россию

По данным следствия, обвиняемый с начала 2019 года экспортировал 406 единиц огнестрельного оружия и 500 тыс. патронов

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Житель Вильнюсского района предстанет перед судом по делу о контрабанде оружия в Россию и из нее. Об этом сообщила Вильнюсская уездная прокуратура.

"Обвинения в контрабанде оружия предъявлены 47-летнему жителю Вильнюсского района и предприятию, владельцем которого он является", - говорится в сообщении.

Как утверждает следствие, обвиняемый с начала 2019 года по август 2020 года из ЕС экспортировал в Киргизию, зная, что окончательным получателем являются предприятия и физические лица в России и не указав это в таможенных декларациях, 406 единиц огнестрельного оружия, запчасти к оружию и 500 тыс. патронов. Из РФ через Киргизию он ввез в Литву 1,3 тыс. единиц огнестрельного оружия, 3,3 тыс. запчастей и более 20 тыс. патронов.

По данным прокуратуры, при подаче документов на получение разрешения на торговлю оружием, обвиняемый умышленно утаивал идентификационную информацию об оружии и странах, где оно будет приобретаться. Какие это страны, в сообщении не уточняется.