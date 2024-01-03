Число поврежденных домов из-за аварийного схода боеприпаса под Воронежем превысило 100

В разрушенных зданиях проживали 15 человек

ВОРОНЕЖ, 3 января. /ТАСС/. Более 100 домов получили повреждения в поселке Петропавловка Острогожского района Воронежской области, где произошел аварийный сход боеприпаса с военного самолета. Это составляет треть всех домов в поселке, сообщила журналистам пресс-служба правительства Воронежской области.

"Происшествие затронуло более 100 домов. Восемь домов полностью разрушены, десятки повреждены. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Из них 11 остались у родственников (при необходимости им предоставят места в пункте временного размещения), четверых временно поселили в пансионат "Коротоякский", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в поселке Петропавловка проживают 579 человек в 303 домах. По данным правительства региона, в поселке работают около 10 бригад, восстановлено электричество и газ, закрыты контуры поврежденных домов, для строителей и волонтеров организована полевая кухня. По данным правительства региона, в результате инцидента повреждены здания школы, дома культуры, местной администрации, в них будет проведена экспертиза, после чего восстановят кровлю и поменяют окна. "Продолжится подомовой обход для восстановления утраченных документов и получения согласий на снос разрушенных и возведение новых объектов", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что 2 января произошел аварийный сход боеприпаса при выполнении полета самолета Воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев в среду написал в своем Telegram-канале, что к медикам с легкими повреждениями обратились четыре человека, после обследования разрушенного жилья власти приняли решение заново построить девять домов.