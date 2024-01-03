В центре Винницы из-за аварии прекращена подача электричества

Отмечается, что ремонтные бригады пока не могут сообщить сроки восстановления подачи электроэнергии, поскольку "отключение было аварийным"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Электроэнергия перестала поступать потребителям в центре украинского города Винница из-за аварии. Об этом сообщает местный портал "Винница.info" со ссылкой на городские власти.

"Без света улица Киевская, Театральная, частично Пятничане (бывшее село, включенное в состав Винницы еще во времена СССР - прим. ТАСС) и центр города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады пока не могут сообщить сроки восстановления подачи электроэнергии, поскольку "отключение было аварийным".

Причины отключения электричества не приводятся. Накануне сообщалось о взрывах в Винницкой области.

По данным Госстата Украины, по состоянию на 2022 год в Виннице проживало почти 370 тыс. человек.