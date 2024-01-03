В Чувашии арестовали мужчину, применившего насилие в отношении полицейского

Его задержали за неоднократные нарушения ПДД, но он оказал сопротивление

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Суд в Чувашии арестовал 37-летнего мужчину, который пытался скрыться от сотрудников ДПС и применил насилие к одному из полицейских. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"СУ СК РФ по Чувашии расследуется уголовное дело по обвинению 37-летнего жителя Перми в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Нападавший задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, днем 2 января в поселке Кугеси Чебоксарского муниципального округа сотрудники ДПС Госавтоинспекции МВД РФ по Чувашии за неоднократные нарушения ПДД задержали водителя легкового автомобиля. Желая избежать привлечения к административной ответственности, водитель попытался скрыться и применил насилие в отношении одного из полицейских. Однако его противоправные действия были пресечены.

При осмотре автомобиля у мужчины обнаружили оружие и другие предметы, законность владения которым и цели хранения устанавливаются в рамках расследования.

В пресс-службе МВД России по Чувашии уточнили, что задержанный заправился на заправке у деревни Тюрлемы Козловского муниципального округа, не заплатил и скрылся. Он отказался подчиниться законным требованиям сотрудников полиции об остановке и, уходя от преследования, повредил машину ДПС. Впоследствии также совершил ДТП с участием шести автомашин.