В Томске после нападения собаки на ребенка возбудили уголовное дело

Девочку с укушенными ранами госпитализировали

ТАСС, 3 января. Уголовное дело возбудили после нападения собаки на ребенка в Томске. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета России.

"В средствах массовой информации сообщалось о нападении собаки на семилетнюю девочку на детской площадке около одного из домов Томска. Девочка с укушенными ранами госпитализирована в медицинское учреждение. Отмечается, что на площадке находился, предположительно, хозяин животного, не отреагировавший на просьбы о помощи", - сообщает ведомство. Следственным управлением СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью ребенка возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК РФ по региону Андрею Щукину доложить о расследовании уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.