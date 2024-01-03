Kyodo: в Токио на станции Акихабара женщина с ножом напала на пассажиров поезда

По данным агентства, пострадали четыре человека

ТОКИО, 3 января. /ТАСС/. Вооруженная ножом женщина напала на пассажиров поезда на железнодорожной станции Акихабара в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По предварительным данным, по крайней мере четыре человека пострадали. Они были госпитализированы, однако подчеркивается, что угрозы их жизням нет. По данным полиции, нападавшая, которой оказалась женщина в возрасте от 20 до 30 лет, арестована "по подозрению в покушении на убийство". Японские пользователи соцсетей публикуют видео, на котором полиция задерживает нападавшую женщину с длинными черными волосами в белом пальто прямо в вагоне поезда. На данный момент о ее мотивах не сообщается.

В связи с инцидентом движение по кольцевой линии железнодорожной ветки JR, на которой находится Акихабара, было полностью приостановлено.

В 2008 году рядом с этой станцией произошел известный инцидент, когда местный житель с ножом также напал на прохожих. Тогда погибли 7 человек и еще 10 пострадали. Устроивший резню Томохиро Като в 2011 году был приговорен к смертной казни. В 2022 году приговор привели в исполнение.