В Саратовской области в ДТП погибли два человека

Пострадали трое

САРАТОВ, 3 января. /ТАСС/. Два человека погибли и трое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил начальник областной службы спасения Никита Зрада.

По информации управления ГИБДД по региону, вечером вблизи поселка Взлетный столкнулись Chevrolet Niva и Lada Granta.

"В результате ДТП погибли два человека из Lada. Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших - мужчины и женщины. В больницу из Lada госпитализированы двое детей и женщина", - сообщил Зрада.