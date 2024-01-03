В Белгороде из-за утилизации боеприпаса эвакуируют около 600 человек

Жителям предложили места в пунктах временного размещения

ТАСС, 3 января. Около 600 человек эвакуируют из 323 частных домов в радиусе 500 м от обнаруженного боеприпаса в Белгороде. Взрывотехники будут его утилизировать, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Сейчас взрывотехники министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 м. По предварительным данным, это порядка 600 человек", - написал он.

Людям предложили места в пунктах временного размещения. "Дома, из которых вывезем жителей, будет охранять полиция, муниципальная стража и самооборона вплоть до полного возвращения жителей", - добавил Гладков.

Еще два боеприпаса обнаружили в микрорайоне Улитка. Место обследования оцепили.