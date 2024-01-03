В нижегородском парке "Швейцария" произошел пожар в кафе "Самурай"

В тушении задействовали 13 единиц техники и 50 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 января. /ТАСС/. В кафе в нижегородском парке "Швейцария" произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время пожарные подразделения работают на тушении кафе в парке "Швейцария". На месте 13 единиц техники и 50 человек личного состава", - говорится в сообщении.

В МЧС России ТАСС уточнили, что в кафе действуют два очага пожара: 5 кв. м в электрощитовой и на 300 кв. м горит кровля. Пострадавших нет.

В прокуратуре Нижегородской области уточнили, что посетителей заведения своевременно эвакуировали. Причины возгорания выясняются. Прокуратура оценит исполнение законодательства о пожарной безопасности.

Парк культуры и отдыха "Швейцария" расположен на берегу реки Оки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Его площадь составляет около 170 га.