На юго-западе Москвы на балконе нашли мертвого младенца

Он утонул при купании

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Тело младенца нашли на балконе жилого дома на юго-западе Москвы, сообщает столичная прокуратура.

"На балконе квартиры жилого дома в Проезде Карамзина обнаружено тело малолетнего ребенка - девочки 2022 года рождения. Предварительно, со слов бабушки ребенка, несколько дней назад малолетняя во время купания случайно захлебнулась, тогда она и мать ребенка перенесли тело на балкон. Точная причина и время смерти будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

О случившемся бабушка ребенка рассказала знакомому, который и обратился к правоохранителям. В прокуратуре отметили, что матери погибшего младенца 17 лет и у нее есть еще один ребенок.

Столичный СК, в свою очередь, сообщил, что возбуждено уголовное дело. Мать ребенка доставлена в районный следственный отдел для проведения с ней следственных действий. На месте обнаружения тела младенца работают криминалисты.