Число оставшихся без света на севере Франции превысило 10 тыс.

Как сообщил оператор Enedis, для восстановления электроснабжения задействовано 200 сотрудников

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Число потребителей, оставшихся без электроэнергии из-за наводнений на севере Франции, превысило 10 тыс. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на оператора электросетей Enedis.

"10 350 потребителей остались без электричества в департаментах Нор и Па-де-Кале (1 850 и 8 500 потребителей соответственно)", - отмечается в тексте.

В компании добавили, что задействовали 200 сотрудников для восстановления электроснабжения.

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил в регион 120 спасателей для ликвидации последствий наводнений.

Север республики в последние несколько месяцев сталкивается с сильными наводнениями, вызванными ливнями и высокими волнами.