В Индии поймали леопарда, подозреваемого в убийстве шести детей

Животное обнаружили благодаря беспилотникам с камерами

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 января. /ТАСС/. Сотрудники департамента лесного хозяйства индийского штата Уттар-Прадеш поймали леопарда, которого считают виновным в убийстве по меньшей мере шести детей. Как сообщает информационное агентство Press Trust of India, животное отловили в районе деревни Белва.

После сообщений о нападениях хищника департамент лесного хозяйства вызвал экспертов из Дели и Калькутты и задействовал четыре команды для поимки животного. Как сообщил журналистам представитель департамента Сам Маран, животное, в течение двух месяцев вызывавшее страх у жителей деревень в районе заповедника Сухелва, было обнаружено благодаря оборудованным видеокамерами беспилотникам.

"Команда поставила ловушку с приманкой в кустах на опушке леса и сегодня поймала леопарда", - сказал Маран. Хищником-людоедом оказалась пятилетняя самка. Маран добавил, что кошку усыпили транквилизаторами и поместили в клетку. Теперь ее отправят в зоопарк в городах Лакхнау или Горакхпура, где хищницу осмотрят специалисты и будет принято решение о ее дальнейшей судьбе.