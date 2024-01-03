В Петербурге произошел пожар в жилом доме

Площадь возгорания составила 150 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Кровля на площади 150 кв. м загорелась в жилом двухэтажном доме на севере Санкт-Петербурга. Пожару в Приморском районе присвоен дополнительный номер 1-бис, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В двухэтажном, размером 20х50 м жилом доме происходит горение кровли на площади 150 кв. м. В 19:43 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-бис. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

В 20:42 мск объявлена локализация возгорания, ранг пожара снижен до первого номера.

Информация о пожаре по адресу: Приморский район, ул. Новосельковская, д. 17, поступила 3 января в 19:04 мск. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечены от МЧС: 22 человека личного состава и 5 единиц техники.