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Военная операция на Украине

Балицкий заявил, что угроза ударов ВСУ по Каменке-Днепровской сохраняется

Там в результате обстрела погиб один человек, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Угроза повторных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каменке-Днепровской в Запорожской области сейчас сохраняется, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Сегодня там в результате обстрела погиб один человек.

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"В результате атаки пострадал частный сектор, полностью выбиты стекла в окнах общеобразовательной школы. На данный момент установлен один погибший, это охранник школы. Сохраняется угроза повторных ударов, нахожусь на связи с оперативными службами. Всем пострадавшим и родственникам погибшего будет оказана всесторонняя помощь", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее в оперативных службах региона сообщили о гибели охранника школы, повреждениях частных домов и газовой магистрали в населенном пункте в результате обстрела со стороны ВСУ. 

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