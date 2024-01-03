СМИ: в Праге предотвратили акт самосожжения перед посольством России

Неизвестный мужчина облился горючим веществом и угрожал себя поджечь, пишет портал Novinky

ПРАГА, 3 января. /ТАСС/. Полиция Чехии предотвратила акт самосожжения перед посольством России в Праге. Об этом сообщил новостной портал Novinky.

Согласно тексту, размещенному ранее на странице правоохранительных органов в Х (ранее Twitter), неизвестный мужчина облил себя горючим веществом и, держа в руках зажигалку, угрожал самосожжением. Прибывшим на место ЧП полицейским переговорщикам удалось убедить его не делать этого. Другие подробности не приводятся.

Посольство РФ инцидент пока не прокомментировало.

В свою очередь полиция в Х проинформировала, что мужчина, намеревавшийся совершить самоубийство, является иностранцем. "Переговоры [полицейских с ним] завершились успехом, и мужчина, являющийся гражданином иностранного государства, добровольно отказался от своего намерения", - указывается в сообщении.