В Люберцах четыре человека насмерть отравились угарным газом

Еще двое пострадали

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли и еще двое госпитализированы из жилого дома в подмосковных Люберцах, сообщает областная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня в разных квартирах многоквартирного дома на улице Инициативная обнаружены трупы трех мужчин и женщины без признаков насильственной смерти, еще две женщины с признаками отравления госпитализированы", - говорится в сообщении.

В подмосковном СК уточнили, что, по предварительным данным, жители отравились угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты.