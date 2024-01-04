ABC: в США умер раненный в результате стрельбы у мечети имам

Полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить нападавшего

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Имам Хассан Шариф, получивший ранения в результате стрельбы у мечети в Ньюарке (штат Нью-Джерси), умер. Об этом в среду сообщила телекомпания ABC со ссылкой на официальное лицо, знакомое с ходом расследования.

Ранее ABC информировала, что имам был госпитализирован в критическом состоянии с многочисленными огнестрельными ранениями. По словам директора Службы общественной безопасности Ньюарка, стрельба произошла у мечети около 06:15 по местному времени (14:15 мск).

Согласно данным источника ABC в правоохранительных органах, полиция просматривает записи с камер видеонаблюдения, чтобы вычислить нападавшего.