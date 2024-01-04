Kyodo: напавшая с ножом на людей в Токио женщина рассказала о причине поступка

По данным агентства, на допросе она призналась, что ее мотивом было желание совершить убийство

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Женщина, напавшая с ножом на пассажиров поезда на железнодорожной станции Акихабара в Токио, призналась, что собиралась убить их. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что на допросе в полиции арестованная женщина в возрасте от 20 до 30 лет заявила, что просто хотела убить людей. Полиция продолжает разбираться в обстоятельствах случившегося.

Инцидент произошел поздно вечером 3 января. Женщина с ножом напала на пассажиров поезда на станции Акихабара в японской столице. В результате инцидента пострадали четыре человека, но угрозы их жизням нет.

В 2008 году рядом с этой станцией произошел известный инцидент, когда местный житель с ножом также напал на прохожих. Тогда погибли семь человек, еще 10 пострадали. Обвиненного в этом преступлении Томохиро Като в 2011 году приговорили к смертной казни. В 2022 году приговор привели в исполнение.