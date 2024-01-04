По крайней мере 51 человек числится пропавшим без вести в зоне землетрясений в Японии

По последним данным по крайней мере 77 человек погибли, более 100 получили травмы различной степени тяжести

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. По крайней мере 51 человек числится пропавшим без вести в зоне стихийного бедствия в Японии, где уже четвертый день продолжаются землетрясения. Об этом сообщили власти префектуры Исикава.

Подчеркивается, что на месте продолжаются поисково-спасательная операция, в которой задействованы экстренные службы, полиция и солдаты Сил самообороны страны.

По последним данным по крайней мере 77 человек погибли, более 100 получили травмы различной степени тяжести в результате серии мощных землетрясений, произошедших в центральной части Японии в первый день нового года. В префектуре Исикава многочисленные пожары, спровоцированные землетрясениями, уничтожили свыше 200 жилых домов, более 250 построек были разрушены подземными толчками. При этом местные власти предупреждают, что реальные масштабы разрушений могут быть выше, поскольку все еще ведется их оценка.

В эвакуационных центрах продолжают оставаться более 30 тыс. человек. В первые дни после начала землетрясений эвакуироваться были вынуждены более 60 тыс. жителей центральной и западной частей Японии.

Более 33 тыс. домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В некоторых поселках сохраняется проблема с водоснабжением и топливом.

В Японии с понедельника произошло уже более 600 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Это больше, чем общее число землетрясения, произошедших в Японии за последние три года. Угроза цунами для всего западного побережья страны сохранялась более 20 часов. Землетрясение стало самым мощным для этой части Японии с 1885 года. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели, существует опасность новых мощных землетрясений магнитудой выше 7. Местных жителей призывают соблюдать максимальную бдительность и следить за официальными сообщениями экстренных служб и властей.