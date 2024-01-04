Избившим в костюме Деда Мороза мужчину в Норильске оказался 17-летний подросток

Он ранее на учете в органах внутренних дел не состоял

КРАСНОЯРСК, 4 января. /ТАСС/. Полиция установила личность человека, который, по предварительным данным, в костюме Деда Мороза избил мужчину в Норильске. Им оказался 17-летний подросток, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Красноярского края.

"В Норильске полицейские установили подростка, в костюме Деда Мороза причинившего телесные повреждения мужчине. 17-летний парень опрошен. <…> Установлено, что подросток ранее на учете в органах внутренних дел не состоял. В настоящее время полицейскими продолжается проверка", - говорится в сообщении.

По информации полиции, подозреваемый с двумя приятелями отправился в магазин ночью и по пути встретил ранее незнакомого мужчину, который попросил закурить. В результате возникшего конфликта молодой человек избил незнакомца.