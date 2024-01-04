В Тверской области при пожаре в частном доме погибли трое детей

В правительстве региона уточнили, что их родителей не было дома

ТАСС, 4 января. Пожар произошел в деревне Киверичи Рамешковского муниципального округа Тверской области в частном доме, где проживала многодетная семья. В результате трое малолетних детей не смогли выбраться из горящего здания, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"В ночь на 4 января в деревне Киверичи Рамешковского муниципального округа Тверской области в доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар. Со слов родителей, с которыми в настоящее время работают следственные органы, трое малолетних детей во время пожара находились дома. Самостоятельно из горящего здания выбраться не смогли. Сами мать и отец отсутствовали", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, о ситуации доложено губернатору Тверской области Игорю Рудене.

"По предварительным данным, семья на социальном учете не состояла. В деревню на постоянное место жительства переехали недавно. По поручению главы региона на место выехали руководители Министерства демографической и семейной политики Тверской области, специалисты социальной защиты региона. На месте пожара работают специалисты ГУ МЧС по Тверской области", - говорится в сообщении правительства региона.

По информации прокуратуры Тверской области, начата проверка по факту гибели трех малолетних детей 2018, 2021 и 2023 годов рождения. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, около 23:00 мск 3 января мать многодетной семьи вышла из дома, через 20 минут вернулась и увидела сильное задымление, но зайти обратно не смогла. "Дети при этом находились одни. Спустя непродолжительное время в результате произошедшего возгорания дети погибли", - говорится в сообщении прокуратуры региона.