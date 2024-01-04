4 января, 07:29
Серия землетрясений в Японии

В Японии в зоне землетрясений не могут найти 80 человек

В поисково-спасательной операции задействованы экстренные службы, полиция и солдаты Сил самообороны страны

ТОКИО, 4 января. /ТАСС/. Японские экстренные службы не могут обнаружить по крайней мере 80 человек в префектуре Исикава, сильнее всего пострадавшей от землетрясений, которые продолжаются в этой части страны уже четвертый день. Об этом объявили региональные власти.

Читайте также
Что известно о серии землетрясений в Японии

В зоне стихийного бедствия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы экстренные службы, полиция и солдаты Сил самообороны страны. Последний раз спасателям удалось извлечь выжившего из-под завалов накануне вечером - 80-летний местный житель провел под обломками собственного жилища более двух суток. 

Теги:
Япония