В Ярославской области около 1,5 тыс. жителей поселка остались без отопления

В настоящее время в регионе температура воздуха составляет минус 29 градусов

ТАСС, 4 января. Частная котельная вышла из строя в поселке Красные Ткачи Ярославской области, без отопления остались около 1,5 тыс. человек, проживающих в 25 многоквартирных домах. Для жителей созданы пункты временного размещения (ПВР) в двух школах, людей готовы принять в детском лагере и в двух пансионатах, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"В населенном пункте вышла из строя частная котельная, обеспечивающая теплоснабжение 25 многоквартирных домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Ярославской области температура воздуха составляет 29 градусов мороза.

Как уточняется в сообщении, котельная вышла из строя 3 января, в поселок доставили и подключили передвижную резервную котельную, которая обеспечивает прогрев системы теплоснабжения домов и не дает разморозить систему до полного восстановления большого и малого котлов. "Для жителей развернуты пункты временного размещения в Красноткацкой и Карабихской школах. При необходимости людей готовы принять также детский лагерь имени Горького, пансионаты "Сосновый бор" и "Туношенский", для доставки к ПВР будут организованы три автобуса. Для маломобильных граждан района есть возможность размещения в медицинских учреждениях, где они смогут получить нужный уход", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ярославской области.​​

По информации правительства региона, губернатор Михаил Евраев провел заседание оперативного штаба совместно с МЧС, "Россетями", главами муниципальных образований, для скорейшего ремонта котельной привлечены специалисты из Владимира и Ярославля, в связи с увеличенным потреблением электричества на месте дежурит аварийная бригада, есть резервный генератор.