В Чувашии при пожаре в частном доме пострадали девять человек

Среди них трое детей

ТАСС, 4 января. Трое детей и шестеро взрослых пострадали в результате пожара в частном доме в Вурнарском муниципальном округе Чувашии. По факту ЧП организована доследственная проверка, сообщило следственное управление СК России по республике.

"По факту пожара в частном доме в Вурнарском муниципальном округе следственным управлением СК РФ по Чувашии организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Термические ожоги различной степени тяжести получили девять человек, в том числе трое детей: два мальчика в возрасте 5 и 6 лет и 12-летняя девочка. Все они госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщили в управлении.

По информации ведомства, пожар в частном жилом доме в деревне Кожар-Яндоба в Вурнарском муниципальном округе произошел около 23:10 мск 3 января. Предварительно установлено, что причиной возгорания могла стать утечка бытового газа. В настоящее время следственно-оперативная группа территориального подразделения СК выясняет все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая.