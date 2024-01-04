На МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин

Для движения недоступны три полосы из пяти

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Дорожная авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД в районе развязки с Рублевским шоссе. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 61-го км МКАД (в районе развязки с Рублевским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Для движения недоступны три полосы из пяти. "Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - заключается в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, около 09:45 мск на внутренней стороне 67-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомашин, в результате пострадал один человек.