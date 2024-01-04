В Винницкой области неизвестные сожгли часовню канонической УПЦ

Она была расположена на территории кладбища в селе Чернявка

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Неизвестные сожгли часовню канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенную в селе Чернявка в Винницкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

По его данным, часовня Святого великомученика Дмитрия Солунского была расположена на территории кладбища. Неизвестные подожгли ее около 22:30 мск 3 января, строение сгорело полностью. Другие подробности не приводятся.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства. По информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, в стране насчитывается не менее 5-6 млн прихожан УПЦ.